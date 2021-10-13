Esasında vücut tipimizi ebeveynlerimizden almış olduğumuz genler tarafından belirlemektedir. Bundan dolayı da bazı insanlar ‘’kilo alamıyorum’’ ya da ''kilo veremiyorum’’ serzenişlerinde haklılık payları son derece büyük orandadır. Vücut tipleri ile alakalı bilgi sahibi olmak önemli bir konudur. Bunun nedeni ise kilo almak ve kilo vermek gibi durumların vücut tipine uygun şekilde olmasının gerekliliğidir. Vücut tipi bilindiğinde doğru beslenme ve egzersiz programları uygulanarak sorunsuz bir şekilde kilo alma ve verme durumları gerçekleştirilebilir hale gelmektedir. İnsanlar genel olarak üç tip vücut tipine sahip durumdadır. Bu vücut tipleri ise Endomorf, Mezomorf ve Ektomorf vücut tipleri olmaktadır.

EKTOMORF NEDİR?

Ektomorf, insanların genel olarak sahip oldukları üç vücut tipinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu konu özellikle de vücut tiplerini ve ektomorf vücut tipine sahip durumdaki kişilerin en merak ettiği konulardan biri olma özelliği barındırmaktadır. Bu bakımdan önemli bir konu olarak dikkat çekmektedir. Bu bakımdan ektomorf nedir sorusunun yanıtı insanların sahip olduğu bir vücut tipidir şeklinde verilebilmektedir. Bu sayede ektomorf nedir sorusu bir yanıt bulmaktadır.

EKTOMORF VÜCUT TİPİ NASIL GELİŞİR?

İnsanların beden tipleri genel olarak endomorf, mezomorf ve ektomorf olarak üç farklı tipte adlandırılmaktadır. Ektomorf beden tipi sahip olduğu genel yapısı bakımından sıska olarak tabir edilmektedir. Ektomorf beden tipine sahip durumda olan bireyler beslenmelerine ve idmanlarına dikkat ettiği takdirde bedenini geliştirmeleri ve daha çok adale kütlesine sahip olmaları olası bir durumdur.

Ektomorf vücut geliştirme ile alakalı olarak öncelikle genel bir bilgiye sahip olmakbir hayli büyük önem taşımaktadır. Bu sayede yapılan idmanlar buna göre seçilebilir. Ektomorf vücut tipine sahip olan bireylerin omuzları dar ve farklılık gösteren beden tiplerine göre eklemleri hafif ve ufak yapıdadır. Bu vücut tipine sahip durumdaki insanların boyları genellikle uzundur ve metabolizmaları da çok hızlı çalıştığından dolayı kilo almaları diğer beden tiplerine göre daha zor olmaktadır. Bunun için bir diyetisyenden destek alarak beslenme oluşturmak büyük bir öneme barındırır.

Beslenmenin ardından beden geliştirme için yapılan idmanlar ise son derece önemlidir. Ektomorf vücut tipine sahip durumda olan insanlar büyük adalelerin çalışmasını amaçlarlar. Düşük setler ile yapılmakta olan, yüksek ağırlıklı idmanlar bunun için oldukça idealdir. Haftada 5- 6 idman yapılması başlangıç için yeterli olarak görülmektedir.

Bu idmanlardan 3 tanesinin bütün beden idmanı olması gerekmektedir. Geriye kalan 2- 3 idmanda ise vücut tipinde öne çıkarılmak istenilen kısımlara odaklanılması gerekir. Sonrasında ise bu idmanları yavaş yavaş artırılabilmesi sağlanabilir. Kişi ne kadar yüksek hacimli çalışırsa adale çalışmasını o kadar çoğaltma olanağına sahiptir. Bu sayede adalelerin gelişimi istenildiği şekilde olabilir.

Bu aşamada çömelme, deadlift, bench press gibi çeşitliliğe sahip karma hareketler uygulanabilir. Karma hareketler de kasları uyarma noktasında son derece tesirli olmaktadır. Büyün bunların yapılması esnasında yeterli ve balanslı beslenildiğinden de emin olunması gerekmektedir. Özellikle protein alımı kas yapısının geliştirilmesi için lüzumludur.

Günlük ağırlık başına 2 gram kadar protein, gerek besinler vasıtasıyla gerekse yiyeceklerin yeterli gelmediği durumlarda supplementler ile karşılanmalıdır. İdmanlara ve yeterli beslenmeye özen gösterilmesi durumunda ektomorf beden tipi kişi için bir hayli büyük bir avantaja dönüşecektir.

EKTOMORF VÜCUT TİPİ NE DEMEK?

Her vücut tipinde olduğu gibi ektomorf adı verilen vücut tipinin de sahip olduğu bazı önemli özelliklerin varlığı söz konusudur. Bu özelliklerden yararlanılarak ektomorf vücut tipi ne demek sorusu yanıt bulmaktadır. Bu sorunun yanıtının verilmesi doğrultusunda öncelikle ektomorf vücut tipinin sahip olduğu genel özelliklerden bahsedilmesi son derece yol gösterici bir durum ortaya koyacaktır. Bundan dolayı ektomorf vücut tipinin özelliklerini şu şekilde listelemek son derece doğru olacaktır:

- Ektomorf, genel olarak düşük yağ oranına sahip durumda ve zayıf görünüşlü olan insanlardır. Bu vücut tipine sahip durumdaki insanların kol ve bacakları ince ve omuzları dar görünümlüdür.

- Ektomorf vücut tipinin de avantajları ve dezavantajlarının varlığı söz konusudur.

- Uzun, ince ve zayıf bir görünüm.

- İnce kol ve bacakların yanı sıra dar omuz yapısı.

- Zor kilo alma durumu söz konusudur.

- Yağsız bir vücut tipidir.

- Hızlı bir metabolizmaya sahip durumdadır.

- Ektomorf vücut tipine sahip olanlar cılız-sıska olarak tanımlanabilirler.

- Kas kazanımları diğer vücut tiplerine göre daha zor olmaktadır.







