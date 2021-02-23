Dünya Hapishanede isyan çıktı! Çok sayıda ölü var

Hapishanede isyan çıktı! Çok sayıda ölü var

Dünya

Hapishanede isyan çıktı! Çok sayıda ölü var

Ekvador'da 3 ayrı kentte cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.

23 Şubat 2021, Salı 22:38 Son Güncelleme:
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentteki cezaevlerinde isyan çıktığı ve polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkumun öldüğü bildirildi.

Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil, El Turi ve Cotopaxi şehirlerinde çıkan ayaklanmalarda en az 50 mahkum yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

Yetkililer, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerlerine intikal ettiğini ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştığını bildirdi.

AA

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