Aşırı yağışlar Güney Amerika ülkesi Ekvador'da felakete yol açtı. Quito'daki La Gasca semtinde insanları çamur dalgası yuttu. Pazartesi günü öğleden sonra başlayan yağmur kısa sürede önünde durulamayan bir sel ve heyelana dönüştü. Yerel medya, Quito'nun kuzeyindeki La Gasca'da sokakların sular altında kaldığını, evlerin hasar gördüğünü ve araçların sürüklendiğini bildiriyor. Aşırı yağışlar kısa sürede heyelana yol açarken, en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Onlarca insandan ise haber alınamıyor ve kayıpların sayısı tam olarak bilinmiyor.

Yerel medyada tamamen çamura gömülmüş semtte bazı araçların sürüklendiği görüntüleri ekrana getirdi. Sosyal medyada ise kaya ve çamurlardan oluşan selin önüne kattığı araçlar ve motosikletlerle ilerlediği görüntüler paylaşıldı.

'NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'

La Gasca sakinlerinden bir kadın ise, sosyal medyaya yüklediği videoda, "Çığlık atan insanlar var, tüm elektrikler kesik. Ne olduğunu bilmiyoruz" sözleriyle yetkililerden yardım istedi.

Caddeler dev gibi kayalar, ağaçlar, dallar, enkaz parçaları ve çöp konteynerleri ile dolu. Emerson Rubio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda semtte birçok insanın kapana kısıldığını yazdı.

Uluslararası haber ajansı AFP, itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine kurtarma çalışmalarında devreye giren ordu birliklerinin fotoğraflarını dünyaya servis etti. Sosyal medyada, çamura saplanıp kalmış bir cesedi çıkaran askerlerin görüntüsü yer aldı.

Yerel medya, bazı mahalle sakinlerinin yıkılan evlerindeki yakınlarını umutsuzca aradığını bildiriyor.







