Günün her saati afiyetle yiyeceğiniz el açması ıspanaklı börek tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Peki, el açması ıspanaklı börek nasıl yapılır? kaç dakikada hazırlanır? Tadını çok seveceğiniz el açması ıspanaklı börek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

EL AÇMASI ISPANAKLI BÖREK TARİFİ

El açması ıspanaklı börek malzemeler

2.5 su bardağı un

1 su bardağı soğuk su

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı sirke

Tuz

İç harcı için:

1 bağ ayıklanmış ıspanak

1 adet soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

3 yemek kaşığı erimiş tereyağı

2 yemek kaşığı mısır unu

El açması ıspanaklı börek yapılışı

İç harcı için, ıspanakları ayıklayın ve sirkeli su karışımının içinde bekletin. Ardından kirlerinden arındırmak için bol suda durulayın. Soğanı küçük parçalar halinde doğrayın. Tavaya zeytinyağını dökerek ısıtın. Soğanları pembeleşinceye kadar kavurun ve üzerine ıspanakları ekleyin. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın ve bir kenarda soğuması için bekletin.

Hamuru için, ilk olarak tereyağını eritin. Unu bir kabın içerisine eleyerek ekleyin. Üzerine zeytinyağı, su, tuz ve sirkeyi ilave edin. Hamuru pürüzsüz ve ele yapışmayacak kıvama gelinceye kadar yoğurun. Hamuru yoğurduktan sonra 8 eşit parçaya bölün. Böldüğünüz bezelerin üzerini temiz bezle örterek 15 dakika dinlendirin. Bu esnada fırını 180 dereceye ayarlayın. Bezelerin üzerine nişasta dökerek açmaya başlayın. Servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar börekleri elinizle genişletin. Bezeleri yağlayın ve 4 tanesini üst üste gelecek şekilde koyun. Oklava ile inceltin. Tepsiyi yağladıktan sonra açtığınız hamuru tepsiye yerleştirin. Kenarları dışarı sarkacak şekilde dursun.

Hazırladığınız iç harcı hamurun üzerine ilave edin ve yayın. Kalan 4 parçayı da bu karışımın üzerine örtün. Hamuru kapatırken kenarlara sarkan parçaları içe doğru yuvarlayın. Hazırladığınız hamurun üst kısmına ufak delikler açın ve hamurun üzerini yağlayın. Böreği buzdolabında 15 dakika dinlendirin. Ardından ısınmış fırına atarak yaklaşık 30 dakika pişirin.



