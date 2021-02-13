El Bileği ağrısı neden olur? Nasıl geçer? El Bileği ağrısı için hangi bölüme veya doktora gidilir?
El bileği vücudun en çok kullanılan organlarından biridir. çok fazla hareket halinde olduğu için herhangi bir ağrı durumunda genellikle önemsenmez. ancak her ihtimale karşı el bileği ağrısı neden olur sorusunun cevabını mutlaka bir hekime danışmak gerekir. El bileği ağrısı neden olur, el bileği ağrısı nasıl geçer, El bileği ağrısına hangi bölüm bakar ve hangi doktora gitmek gerekir sorularına Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevap verdi.
13 Şubat 2021, Cumartesi 11:33 Son Güncelleme:
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El bileğinin vücudun en çok kullanılan eklemlerinden bir tanesi olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya, el bileği ağrısının nedenlerini, tedavi yöntemlerini ve el bileği ağrısı yaşandığında hangi doktora başvurulması gerektiğini anlattı.
El bileği ağrısı neden olur?
El bileği ağrısı nasıl geçer?
El bileği; eklem kapsülünden, eklem kıkırdağından ve kıkırdaklardan oluşan vücudun en çok kullanılan eklemlerinden bir tanesidir. Tüm bu dokularda ve dokuları birbirine bağlayan bağlarda belli bir travma sonrası yaralanmalar meydana gelebilir. İhmal edilmiş kırıklar doğru şekilde tedavi edilmemişse el bileğinde kireçlenmeye yol açabilir. Bunların haricinde iyi huylu ve kötü huylu tümörler görülebilir. Boyundan kaynaklanan sinir sıkışmaları da el bileğinde ağrı yapabilir.
El bileği ağrısına hangi bölüm veya doktor bakar?
Günlük pratiğimizde yumuşak doku zorlanması sebebiyle el bileği ağrısı olduğunu görmekteyiz. Bunların tedavisi genellikle konservatiftir. İyi huylu ve kötü huylu tümörlerde, kireçlenmelerde ve yanlış kaynamış kırıklarda çoğunlukla cerrahiye başvurmak gerekiyor. Bu konularda ortopedi hekimine başvurmanız ve gerektiği takdirde ilgili branşlara yönlendirilmeniz doğru olacaktır.