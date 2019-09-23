El Camino 'yolda': Yeni fragman yayınlandı

Breaking Bad'in bitişinin ardından Saul Goodman'ın hayatını anlatan 'Better Call Saul' dizisi çekilmişti. Hala devam eden dizi, Mike Ehrmanthraut, Gus Fring gibi önemli yan karakterlere de değiniyor.

Ana karakterlerden biri olan Jesse Pinkman'la ilgili bir dizi çekilip çekilmeyeceği de merak edilirken dizinin yaratıcısı Vince Gilligan, bir Netflix filmiyle geliyor: 'El Camino'.

Breaking Bad finalinde de arabaya binip olay yerinden hızla uzaklaşan Jesse'nin akıbeti, 'El Camino'da belli olacak. 'Camino' İspanyolcada 'yol' anlamına geliyor ve aynı zamanda Jesse'nin kullandığı arabanın modeli olarak göze çarpıyor.

Yönetmen ve senarist kotluğunda Vince Gilligan oturuyor. Film 11 Ekim'de Netflix'te yayınlanacak. Filmin yeni fragmanıysa şöyle: