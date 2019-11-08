Olay, yaşanan son kartel olaylarıyla beraber adını sıkça duyuran Culiacan kentinde gerçekleşti. El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın en büyük oğlu Ovidio Guzman Lopez'i gözaltına alan ekipte olduğu öğrenilen polis, Çarşamba günü gündüz vakti bir otoparkta içinde bulunduğu aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü. Öldürülen polisin adı açıklanmadı. Görüntülerde koyu renkli bir aracın polisin aracına yaklaştığı ve en az 2 tetikçinin araçtan dışarı çıkıp, polisin içinde bulunduğu araca ateş açtığı görülüyor.









Yetkililer, 30 saniye süren olayın ardından söz konusu polisin bedeninden ve aracından yaklaşık 150 kurşun çıktığını belirttiler. Bilinen adıyla Sinalao uyuşturucu kartelinin lideri El Chapo'nun oğlu 17 Ekim'de Culiacan'da gözaltına alınmış, şehirde güvenlik güçleri ile kartel arasında savaşı andıran bir çatışma başlamıştı.





Çatışmaların şiddetlenmesinden sonra Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, şehrin güvenliğini sağlamak için El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'i serbest bırakmıştı.





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