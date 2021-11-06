El freni çekilmeyen traktörü durdurmaya çalışan sürücü öldü

Ulubeyler Mahallesi’nde yaşayan Tahsin Yıldız (69), 10 YL 349 plakalı traktörünü evinin önüne park edip araçtan indi. Daha sonra el freni çekilmediği için yokuş aşağı kaymaya başlayan traktörü durdurmaya çalışan Yıldız, tekerin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Yıldız’ın cesedi, Gömeç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA