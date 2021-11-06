Türkiye El freni çekilmeyen traktörü durdurmaya çalışan sürücü öldü

El freni çekilmeyen traktörü durdurmaya çalışan sürücü öldü

Türkiye

El freni çekilmeyen traktörü durdurmaya çalışan sürücü öldü

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, el freni çekilmeyen traktörden inen sürücü, hareket eden aracı durdurmaya çalışırken tekerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

06 Kasım 2021, Cumartesi 19:26 Son Güncelleme:
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Ulubeyler Mahallesi’nde yaşayan Tahsin Yıldız (69), 10 YL 349 plakalı traktörünü evinin önüne park edip araçtan indi. Daha sonra el freni çekilmediği için yokuş aşağı kaymaya başlayan traktörü durdurmaya çalışan Yıldız, tekerin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Yıldız’ın cesedi, Gömeç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

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