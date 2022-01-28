El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu

Kaza, saat 15.45 sıralarında Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü bakkala girmek için kamyonetini yol kenarında durdurup el frenini çekmeden aşağı indi. Sürücünün aşağı inmesinin ardından kamyonet yokuş aşağıya giderek cadde üzerindeki fırına daldı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayı anlatan fırın sahibi İslam Ayhan, "Karşı tarafta el frenini çekememiş herhalde. Aracı park etmiş, indiği gibi araç kayıp direkt dükkanın içine girmiş. Yaralı yok sadece hasar var" diye konuştu.

DHA