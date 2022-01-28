Türkiye El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu

El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu

Türkiye

El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu

Küçükçekmece’de bakkala girmek için kamyonetinden inen sürücü yol kenarına park ettiği aracın el frenini çekmeyi unuttu. Sürücü kamyonetten indikten sonra yokuş aşağı giden kamyonet fırına dalarken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

28 Ocak 2022, Cuma 22:27 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 15.45 sıralarında Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü bakkala girmek için kamyonetini yol kenarında durdurup el frenini çekmeden aşağı indi. Sürücünün aşağı inmesinin ardından kamyonet yokuş aşağıya giderek cadde üzerindeki fırına daldı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayı anlatan fırın sahibi İslam Ayhan, "Karşı tarafta el frenini çekememiş herhalde. Aracı park etmiş, indiği gibi araç kayıp direkt dükkanın içine girmiş. Yaralı yok sadece hasar var" diye konuştu.

DHA

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