El hijyeni ve el bakımına dair aradığınız her şey

Koronavirüs’ün tüm dünyayı etkisi altında almasıyla birlikte el hijyenine her zamankinden daha fazla özen göstermek gerekiyor. Ellerin sıklıkla en az 20 saniye boyunca yıkanması kadar kullanılan sabunun içeriği de büyük önem taşıyor. Eller su ile çok fazla temas ettiği için de özellikle cilt rahatsızlıkları olan kişilerin ciltlerinde kurumalar ve çatlamalar baş gösteriyor. Bu hassas dönemde el hijyenimize dikkat ettiğimiz kadar el bakımımızı da ihmal etmememiz gerekiyor. I

NCIA cildin doğal florasıyla uyumlu Yoğun Nemlendiricili Zeytinyağlı Doğal Sıvı Sabun ve %100 Doğal Hindistan Cevizli Butter ile ellerinizi koruma altına alıyor.

Cildinizin en güvenilir dostu: INCIA Yoğun Nemlendiricili Zeytinyağlı Doğal Sıvı Sabun

BioArge laboratuvarlarında patentli teknolojilerle üretilen ve bütünsel tedaviyi destekleyen INCIA Yoğun Nemlendiricili Zeytinyağlı Doğal Sıvı Sabun cildi tahriş etmeden derinlemesine arındırırken, nemlendiriyor ve virüs ve bakteri enfeksiyonlarına karşı doğal bir koruma sağlıyor.

Doğal içerikleri sayesinde düzenli kullanım ile ciltte gözle görülür bir iyileşme sunan Yoğun Nemlendiricili Zeytinyağlı Doğal Sıvı Sabun’un içeriğinde Saf Zeytinyağı, Hindistan Cevizi Yağı, Sirke, Hint Yağı, Gliserin, Aspir Yağı, Aynı Sefa Yağı, Buğday Yağı, Fesleğen Yağı ve Lavandin Yağı yer alıyor.

Yumuşacık eller, pürüzsüz bir ten için: INCIA %100 Doğal Hindistan Cevizli Butter

BioArge Laboratuvarları tarafından tamamen doğal bitkilere soğuk sıkım teknolojisi uygulanarak üretilen yağ özlerinin kullanıldığı INCIA %100 Doğal Hindistan Cevizli Butter Hindistan Cevizi yağının yoğun nemlendirme etkisiyle tüm vücutta, saç ve dudaklarda kullanılabiliyor. Su ile sıklıkla temas ettirdiğimiz ellerimizi korumak için benzersiz bir bakım ürünü olan Hindistan Cevizli Butter, cildi yoğun bir şekilde nemlendirerek yumuşatıyor ve pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Cildin deformasyona uğrayan ve yıpranan bölgelerini iyileştiriyor ve güzelleştiriyor. Yenilebilir içeriklerden oluşan Hindistan Cevizli Butter hoş ve doğal kokusuyla da beğeni topluyor. Özellikle çok kuru ve hassas ciltlerde mucizeler yaratan Butter pratik kullanımı ile ihtiyaç duyulan her alan kullanılabiliyor.