El iyisi ebeveynlik ne demek?

Benim babam mahallenin çocukları için çok özeldi, onlarla sohbet eder, onları dinlerdi. Arkadaşlarım da bana özenirlerdi ama babamın benimle konuştuğunu hiç hatırlamıyorum. Annem güzel dikiş diker, örgü örerdi. Akraba çocuklarına ne isterlerse diker, kazaklar, hırkalar örerdi. Ben annemin ne diktiğini ne de ördüğünü giyebildim, çünkü yapmadı. Bir keresinde özellikle bana hırka örmesini istemiştim yapmadı.





Annem öğretmendi, ihtiyacı olan öğrencilerine evde bedelsiz ders verir, onların iyi okullara girmeleri için canla başla çalışırdı. Hâlâ öğretmenler gününde ararlar annemi. Bana bir gün bile ders çalıştırdığını, o çocuklara davrandığı gibi davrandığını hatırlamam. Babam evde iken derin bir sessizlik hâkimdi, konuşmaz, gülmezdi. Ama başkalarının yanında neşeli, esprili, hoş sohbetti. Babam her zaman bize sert davranırdı, korkardık, babamdan bir şey istemek çok zordu bizim için, günlerce düşünürdük onu kızdırmadan nasıl söyleyeceğimizi. Oysa dışarıda son derece yardımseverdi, diğer çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşırdı. Arkadaşlarımız ondan neden bu kadar korktuğunuzu anlamazlardı.





Annem herkesin yardımına koşan, sevecen biriydi. Sadece bana karşı donuk ve sertti. Bana sarıldığını, gülümseyerek beni dinlediğini hatırlamıyorum. O sadece diğer çocuklara sevgi ile bakardı. Tanıdık geliyor mu bu sözler size? Çocuğuna sevgisini göstermeyen anne babalar, içinizdeki sevgiyi başka çocuklara yansıttığınızda çocuğunuzun ruhsal dünyasında açtığınız yaraların farkında olsanız yine aynı şekilde davranır mısınız? Benim çocuğum onu sevdiğimi biliyordur zaten diyorsanız, demeyin. Çocuğunuzdan esirgediğiniz şefkati başka çocuklara dağıttığınız zaman, Çocuğunuza göstermediğiniz sevgiyi, ilgiyi, dikkati, takdiri başka çocuklara verdiğiniz zaman, Çocuğunuza özenmeyip diğer çocuklara özendiğiniz zaman, Çocuğunuz; kendisini yetersiz, değersiz hisseder. İşe yaramaz ve sevilmeyi hak etmediğine inanır. O alamadığı sevgiyi, yaşayamadığı şefkati arar yetişkin haliyle çoğunlukla bulamaz, bulsa da fark edemez. Çocuğunuza hangi çocukluk anılarını bırakmak istiyorsunuz?