El Kabir ameliyat oldu

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak sağ ayak fibula kemiği kırılan El Kabir ameliyat edildi

27 Ağustos 2019, Salı 19:40
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El Kabir ameliyat oldu

Süper Lig'in ikinci haftasındaki Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında sağ ayak fibula kemiği kırılan yeşil-mavili takımın golcü oyuncusu El Kabir bugün ameliyat edildi.

Yeşil-mavili kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiğini, oyuncunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceğini belirtildi.

Açıklamada, "Ameliyatta plak ve vida uygulaması ile bağ tamiri yapıldı. Operasyon sonrası futbolcunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceği belirtildi" ifadelerine yer verildi. 

Öte yandan, Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan da, Faslı oyuncuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. 

RİZE (İHA)

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