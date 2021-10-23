Daha ilk fragmanı ile dikkatleri üzerine çeken El Kızı dizisinin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler de merak konusu oldu. İşte, Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan gibi usta isimlerin yanı sıra, Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz gibi genç oyuncuları da kadrosunda toplayan El kızı hakkında merak edilen detaylar…

EL KIZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlk bölümüyle 23 Ekim akşamı Fox TV ekranlarında seyircinin karşısına çıkan El Kızı dizisinin çekimleri Muğla’nın Ula ilçesinde gerçekleştiriliyor.

EL KIZI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir öğretmen kızı olan Ezo annesinin erken vefatı nedeniyle zalim bir baba ve sert bir babaanne elinde yetişmiştir. Sevgisiz ve itilip kakılarak büyüyen Ezo’nun hikayesinin anlatıldığı dizide genç kadının büyüyüp güçlü bir hale gelişi ve bu süreç içerisinde yaşadığı zorluklar konu edilmektedir.

EL KIZININ OYUNCULARI