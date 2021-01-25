Türkiye El konulan 100 kilo döner böyle imha edildi

El konulan 100 kilo döner böyle imha edildi

Türkiye

El konulan 100 kilo döner böyle imha edildi

Kırklareli'de hazır döner paketleyen maskesiz 3 kişinin sosyal medyada yayılan videosuyla ilgili inceleme başlatılırken, görüntülerin çekildiği tesiste yapılan denetimlerin ardından el konulan 100 kilogram döner imha edildi.

25 Ocak 2021, Pazartesi 20:09 Son Güncelleme:
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Geçen hafta Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki bir döner paketleme işletmesinde çalışan maskesiz 2 kişinin döner başında eğlenerek ve zaman zaman etleri ağızlarına götürerek paketleme yaptıkları görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, Tarım ve Orman Bakanlığı olaya el attı. Döner paketlemeye çalışan 2 kişinin corona virüsün baş gösterdiği bugünlerde maskesiz şekilde müzik eşliğinde dönerlerle oynayarak paketleme yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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100 kilogram et, çöplükte kazılan bir çukura gömüldü

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince söz konusu işletmede o gün üretilen 100 kilogram ete el konuldu. Soruşturma çerçevesinde yediemin olarak el konulan 100 kilogram et, çöplükte kazılan bir çukura gömüldü.

15 yıl hapis cezası istenmişti

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şu anda yediemin olarak aldığımız yaklaşık olarak 100 kilogramlık et imha edildi. Döner yapılan bant mühürlendi” dedi.

Bakanlık talimatıyla laboratuvar sonuçlarını beklemeden etlerin imha edildiğin dile getiren Aksoy, "Halkın sağlığıyla oynayan bütün işletmelere gereken ceza zaten tarafımızdan hemen veriliyor. Bakanlığımız bu konuda hiç tereddüt göstermiyor. Anında bütün işlemlere el koyduk. Çok hızlı bir şekilde olayı sonuçlandırdık. Avukatımız cumhuriyet başsavcılığına gerekli tüm belgeleri yolladı. Bu 3 kişiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Süt banyosu yapan kişilerle ilgili 15 yıl hapis cezası istenmişti, bunlara da böyle bir ceza olur herhalde” diye konuştu.

KIRKLARELİ (İHA)

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