'El öperek virüs tedavi ediyorum' dedi, 20 kişiye virüs bulaştırdı

Hindistan'da, insanların ellerini öperek corona virüsü (Covid-19) tedavi edeceğini iddia eden bir kişi, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aslam adlı kişinin, ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye daha corona virüs bulaştırdığı tespit edildi.

Corona virüsü el öperek tedavi ettiğini iddia eden Aslam adlı bir kişi, Hindistan’ın Ratlam kentinde hayatını corona virüsten kaybetti. Aslam, “öpücük tedavisinin” corona virüs hastalarında işe yaradığını iddia etmişti.

Yetkililer, Aslam’ın ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye corona virüs bulaştırdığını vurgulayarak bu tip tedavi vaat eden sahtekarların çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

Birçok insanın hayatını tehlikeye atan sahtekar adamın 3 Haziran'da test yaptırıp Covid-19 pozitif çıktığı ve hemen ertesi gün öldüğü bildirildi.

DHA





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