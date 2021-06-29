El Salvador, 140 milyon dolarlık Bitcoin alacak

El Salvador, kısa süre önce ülkenin resmi para birimi olarak Bitcoin'i kabul ettiğini açıklamıştı. Daha sonra Bitcoin'in ülke genelinde yaygınlık kazanması amacıyla ülkedeki tüm yetişkinlere 30 dolar değerinde BTC'nin ücretsiz verileceğini duyurdu.

Şimdiyse ülkenin tüm yetişkin nüfusuna 30 dolar değerinde BTC dağıtılması için, El Salvador'un yaklaşık 135-140 milyon dolar değerinde Bitcoin satın alması gerekiyor.

İstatistik uzmanı Willy Woo, attığı bir Tweet ile El Salvador halkının, dünya genelinde Bitcoin kullanıcısı sayısını ciddi şekilde arttıracağını söyledi. Woo, 25 Haziran'da paylaştığı gönderide "El Salvador'daki 4,5 milyon yetişkinin tümünün ücretsiz BTC teklifini kabul edeceğini varsayarsak, Bitcoin'in dünya genelindeki kullanıcı sayısı bir günde yaklaşık yüzde 2,5 artacak." ifadelerini kullandı.

El Salvador, vatandaşların yalnızca devlet tarafından verilen kripto para cüzdanı uygulamasını indirdikten sonra ücretsiz Bitcoin alacağını açıkladı.

Geleneksel kurumların El Salvador'un bu kararına tepkisi ise olumsuz oldu. JPMorgan, El Salvador'un BTC hamlesinin IMF ile kredi müzakerelerini tehlikeye atabileceğini söylerken, Dünya Bankası da El Salvador'un Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanmaya geçiş sürecine yardım talebini reddetti.



