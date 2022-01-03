Bilim & Teknoloji El Salvador Başkanı Bitcoin'in 100 bin dolar olacağını söyledi

El Salvador Başkanı Bitcoin'in 100 bin dolar olacağını söyledi

Bilim & Teknoloji

El Salvador Başkanı Bitcoin'in 100 bin dolar olacağını söyledi

El Salvador başkanı Nayib Bukele, hazineyi toplamda 1370 Bitcoin birikimine ulaştırırken yeni yılda Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyesine çıkacağını söyledi.

03 Ocak 2022, Pazartesi 16:02 Son Güncelleme:
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Geçen yıl Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı olarak kabul ederek bir ilke imza atan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele dünyanın en büyük kripto parası için 2022 tahminlerini açıkladı.

Bukele sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bitcoin'in bu yıl 100 bin dolarlık değere ulaşacağını iddia etti.

Bunun yanında iki ülkenin daha bu yıl Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesini, kripto paranın ABD seçimlerinde ana konulardan birisi olmasını ve Bitcoin fiyatlarına dayalı 'volkan bonolarının' yoğun talep görmesini beklediğini bildirdi.

Bunun yanında daha önceden duyurusunu yaptığı Bitcoin şehrinin yapımına başlanacağını ve bu yıl düzenlenecek Bitcoin konferansında büyük sürprizler olacağını ifade etti.

Hazineye toplamda 1370 Bitcoin alan Bukele buradan elde edilen kâr ile bir hayvan hastanesi ve okul olmak üzere sosyal projelere katkı yaptı.

 

 

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