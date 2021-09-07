El Salvador hükümeti, Bitcoin’i kabul etmeyen işletmeleri cezalandıracak

Başkan Nayip Bukele’nin hukuk danışmanı olan Javier Argueta, yeni yaptığı bir açıklamada Bitcoin (BTC) ile işlem yapmayı ve ulusal Chivo cüzdanını kullanmayı reddeden işletmelerin Tüketici Koruma Yasası kapsamında cezalandırılacağını belirtti.

Argueta’nın bu açıklaması, Nayib Bukele’nin Bitcoin’in gönüllü olarak kullanılabileceğini belirten Twitter gönderisine ters düşüyor: “Birisi nakit taşımaya devam etmek, Bitcoin’e dahil olmamak istiyorsa bunu yapmaya devam edebilir.”

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir ankette de El Salvadorlu vatandaşlarının yüzde 70’inin Bitcoin (BTC) yasasını desteklemediği ortaya çıkmıştı. Birçok kurum ve kuruluş da yasalara karşı yapılan protestolara destek vermiş ve yasanın ekonomik zarara yol açacağını belirtmişti.



