Dünya El Salvador’da gaz depolama tesisinde patlama

El Salvador’da gaz depolama tesisinde patlama

Dünya

El Salvador’da gaz depolama tesisinde patlama

El Salvador’da gaz depolama tesisinde patlama meydan geldi. Patlamanın gerçekleştiği tesisin yanındaki AVM'de olan insanlar büyük panik yaşadı.

07 Aralık 2020, Pazartesi 17:39 Son Güncelleme:
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Patlama, El Salvador’un başkenti San Salvador’un doğusundaki Soyapango bölgesindeki gaz depolama tesisinde,yerel saatle 17.30'da meydana geldi.

Soyapango İtfaiye Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, gaz depolama tesisinde gaz sıkışması nedeniyle üç kez patlamanın yaşandığı, patlama sonucu çıkan yangında depoloma tesisinin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

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Yetkililer, yapılan inceleme sonucunda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı, patlamada, 10 aracın ağır hasar gördüğü aktarıldı. Gaz depolama tesisinin yanında bulunan AVM'deki bir çok kişi ise, patlama anında yaşadığı panik amatör kameralarca kaydedildi.

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