Dünya El Salvador'da toprak kaymasında 9 kişi hayatını kaybetti

El Salvador'da toprak kaymasında 9 kişi hayatını kaybetti

Dünya

El Salvador'da toprak kaymasında 9 kişi hayatını kaybetti

El Salvador'da meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi hayatını kaybetti.

31 Ekim 2020, Cumartesi 10:02 Son Güncelleme:
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Sivil Savunma yetkilileri, başkent San Salvador'un 20 kilometre kuzeyindeki bir volkanik dağın yükseklerinden kopan kütlenin 4 kilometre kayması sonucu, dağ eteğindeki 40 kadar evin toprak altında kaldığını bildirdi.

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Arama ve kurtarma ekipleri toprak altındaki 9 kişinin cesedine ulaşırken kayıp olduğu bildirilen 35 kişiye ulaşıldı.

Toprak kayması nedeniyle çevredeki 135 kadar evde de hasar meydana gelirken kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

AA

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Oral Çalışlar
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