El sıkışmak ve yanaktan öpmek tarihe mi karışıyor?

Dünya genelinde koronavirüsten enfekte olanların sayısı 90 bini aşarken, insanlar virüsten korunmada maskenin yanı sıra toplumsal alışkanlıkları yıkabilecek yeni yollar geliştirmeye başladı. El sıkışma, yanaktan öpme ve sarılma gibi selamlaşmaya adetleri hoş karşılanmamaya başladı. Dün Almanya Şansöşyesi Angela Merkel bir toplantı sırasında el sıkışmak üzere elini uzattığında İçişleri Bakanı Horst Seehofer kibar bir şekilde kendisini reddetti. O anlar kameraya an be an yansırken, Merkel, Seehofer'ın tavrını hoşgörüyle karşıladı ve elini sallamakla yetindi. Bazıları İçişleri Bakanı'nın tutumunu kabalık olarak yorumladı ancak Almanya'da koronavirüs vakaları 150'yi buldu. Merkel'in cevabı ise basit ve netti, "Yapılması gereken doğru şey bu!".

Toplumsal yaşamı değiştirebilir

Koronavirüsün özellikle batı dünyasında sosyal etkileşimi büyük oranda değiştireceği yorumları yapılıyor. El sıkışmak, yanaktan öpmek, sarılmak artık hoş görülmeyen davranışlar arasına girebilir. İtalya'nın koronavirüsle mücadelede özel komisyon başkanı Angelo Borrelli, samimiyetiyle bilinen Akdeniz halklarından İtalyanlar'a 'biraz daha az samimi olma' uyarısında bulundu. Sağlık Bakanı Olivier Véran'ın selamlaşırken sarılmaya ve öpmeye son verme çağrısında bulunduğu Fransa'da cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bir zirve sırasında yanaklarından iki kez öpmesi, dünya basınının dikkatini çekmişti.

En sağlıklı selamlaşma onların

İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Nicky Milner, The Guardian'a yaptığı açıklamasında, el sıkışmayla ilgili önlemleri bir adım daha ileriye götürerek "Bilim, el sıkışmanın 'iğrenç' olduğunu söylüyor" dedi. İnsanların, ellerinde 150 türden ortalama 3 bin 200 bakteri taşıdığına işaret ederek, hayat boyu ortalama 15 bin kere el sıkışıldığını belirtti. Milner'ın açıklamasına göre, el sıkışıldığında yumruk yumruğa vurmak ya da el çakmaya göre iki kat daha fazla bakteri transferi gerçekleşiyor. Milner şöyle devam ediyor, "Oysa ki deri temasını minimuma indirdiğinde mikroorganizmaların bulunduğu alan da küçülür, bakteri transferi daha az gerçekleşir. Bunların hepsi ihtimal." Milner, en sağlıklı olanın, Çin, Japon ve Tayland gibi doğu toplumlarında yaygın olan elleri birleştirip eğilerek verilen selam olduğunu ifade ediyor.