El üstündeki damar ağrısı neden olur?

Ellerimiz vücudumuzda en çok kullandığımız ve en sık travmaya maruz kalan bölgelerdir. Sıcak – soğuk temas, düşme, cisim batması, ezilme, yumruk atma, damar yolu açılması gibi birçok fiziksel travma ellerimizde özellikle de el üstündeki damarlarımızda ağrıya neden olmaktadır.

El üstündeki damarlarda ağrı, çevresinde kızarıklık, şişlik, sertlik, morluk, ısı artışı gibi durumların görülmesi enfeksiyon, pıhtı, kanama gibi ciddi hastalıkları akla getirmektedir. Damar çevresindeki dokulardan kaynaklanan kist, tümör gibi kitle oluşumları da göz ardı edilmemelidir. Ayrıca kişinin hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, tiroid, böbrek ve karaciğer hastalığı gibi ek sistemik hastalıkları da el üstünde ve diğer damar sistemlerinde ağrıya neden olabilir.

Nasıl geçer? El üstündeki damar ağrısı için hangi bölüme veya doktora gidilir?

Damar ağrısını geçirebilmek için öncelikle ağrıya neden olan etkeni bulup, ona yönelik tedavi planlanması gerekir. Özellikle el üstündeki damar ağrılarında kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurup detaylı muayene sonrası ağrıya neden olan etken vakit kaybetmeden ortadan kaldırılmalı, takip ve tedavisi yapılmalıdır.

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