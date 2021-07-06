El yapımı dondurmalar (Oyun)

Malzemeler:

Ahşap çubuklar, renkli kartonlar,

yapıştırıcı, makas ve renkli kalemler / Yaş: 3+





NASIL OYNANIR?

Çeşit çeşit dondurmalar yapmaya ne dersiniz? Hadi başlayalım! İlk olarak çocuğunuzla birlikte farklı renklerdeki kartonlardan klasik dondurma şekilleri çizip kesiniz. Kestikten sonra dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz dondurma şekillerini. İsterseniz kartonlar ve kalemlerle küçük karpuz dilimleri, çilekler, şeker topları veya bunlara benzer oluşturup dondurmalar üzerine yapıştırabilirsiniz. Çocuğunuzun ve kendinizin yaratıcılık sınırlarınızı zorlayıp ortaya ne kadar tatlı dondurmalar çıkarabiliyorsunuz görelim. En son olarak hazırladığınız dondurmaları ahşap çubukların üst kısmına yapıştırınız. Taa tam dondurmalar hazır!