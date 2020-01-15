El yapımı mumlarla hatırlanmaya değer anlar

Yüzde 100 doğal malzemeler kullanılarak oluşturulan orijinal formülü ve kokuları ile Echoes mumlarının yandıkça peşinden sürükleyici kokularının büyüsüne kapılabilirsiniz.

Doğallığı seven ama şıklıktan vazgeçmeyenler için görünüş olarak zarif ve şık, içerik olarak ise doğal malzemeler kullanılarak oluşturulan orijinal formülü ile Echoes mumları; doğal soya ve bal mumu, ahşap veya kağıt iplikli pamuk fitil seçenekleri ile birlikte benzersiz kokuları bir araya getirirken, parafin ve fitalat dahil sağlığa zararlı hiçbir kimyasal içermiyor.

Fruity, Nature, Floral ve Signature olmak üzere 4 koleksiyon ile 21 farklı koku seçeneği sunan Echoes; tatlı meyve ağaçlarından çiçeklere, yoğun aromalı baharatlardan odunsu doğal notalara uzanan koku alternatifleri ile çevresini etkisi altına alacak özel bir atmosfer yaratmak isteyenler için ideal.