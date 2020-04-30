El yıkamanın önemi kuşkusuz, peki ya banyo ürünleri?

Herkes ebeveynlerinden banyo hijyeninin temellerini öğrenerek yetişiyor. Özellikle banyolarda doğru hijyen uygulamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Banyolarımızı hijyenik hale getirmek çoğumuz için doğal olsa da artık bu kişisel mekanları sadece temizlemekle kalmayıp hijyenik formüllerle sağlığımızı güvence altına alıyoruz.

Mikropların ve bakterilerin üreme ve yayılma alanı bulamaması için geliştirilen hijyen esaslı teknolojiler, hayatımızın her alanına olduğu gibi banyolara da ulaşarak çağdaş çözümler üretiyor. Banyolarımızın kahramanları olan armatürler, lavabolar ile klozetler nano teknoloji veya gümüş iyon teknolojisiyle geliştirilen, 360 derecelik ve su sıçratmadan yıkama sağlayan sistemlerle güncellenerek pratik önlemlerimizi tam kapasite hijyene dönüştürüyor.

Banyo armatürlerinde nano teknolojiye güvenebilirsiniz

İlaç, elektronik, biyomalzeme, ve enerji gibi pek çok alanda kullanılan nanoteknoloji, maddenin temellerinin en iyi özelliklerini sunan özgün ve inovatif çalışmaları ifade ediyor. Nano teknoloji ile kaplanan armatürde herhangi bir kimyasal kullanmaksızın yalnızca su, sabun ve pamuklu bez ile yapılacak temizlikle yüzde 100 güvenilebilecek yüzeyler elde edilebiliyor. Kullanılan suyun ‘kimyasal ve hijyenik’ kalitesini değiştirmeyen nano teknolojik hijyen plus kaplı armatürler, günde 3 kez temizlik yapıldığı varsayımıyla yaklaşık 5 yıllık hijyenik korumasını devam ettiriyor. Güvenle dokunabilme ayrıcalığı sunan bu özel yüzey sayesinde kullanıcılar, temizliğin en güvenli yoluyla tanışıyor, su ve deterjan kullanımında tasarruf sağlıyor, bu yolla doğaya ve insan sağlığına katkıda bulunuyor.

Dokunma kontrollü armatürler, su sıçratmayan klozetler ve 360 derece temizlik sağlayan lavabolarla bakterileri kontrol altına alabilirsiniz

El temizliğinde yüzde 100 hijyen sağlayan fotoselli ürünler kullanılmasını tavsiye edilirken dokunma kontrollü bataryalar da herhangi bir noktaya küçük bir hareketle dokunarak açıp kapatılabilme ya da kendi kendine kapanabilme ayrıcalığıyla banyolardaki hijyen kontrolünü sağlıyor. İç yüzeyin su sıçratmadan yıkanmasını sağlayan klozetler ise 360 derece yüzde 100 temizlik sağlıyor. Benzer şekilde kendi kendine devreye giren yıkama sistemine sahip lavabolar teknoloji, fonksiyonellik ve hijyen gibi ihtiyaçların çözümüne yepyeni bir boyut kazandırıyor.