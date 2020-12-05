Bebeklik Ela isminin anlamı nedir? Ela isminin anlamı ve özellikleri

Ela isminin anlamı nedir? Ela isminin anlamı ve özellikleri

Bebeklik

Ela isminin anlamı nedir? Ela isminin anlamı ve özellikleri

Doğacak çocuklarına isim arayan anneler Ela isminin anlamını merak ediyor. Yıllar boyu kullanılan ve kulağa hoş gelen isimlerden birisi de Ela ismidir. Ela isminin anlamı nedir, "Ela ne demek?" "Ela isminin özellikleri nelerdir?" sorularının cevabını merak edenlere işte isim analizi…

05 Aralık 2020, Cumartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Yıllar boyunca kullanılan ve modası hiç geçmeyen isimlerden biri de Ela ismidir. Ela ismi genellikle kız çocuklarında kullanılır. Dünyaya gelecek çocuklarına isim arayan anne ve babalar Ela isminin anlamı nedir? Ela ne demek? Serra isminin özellikleri nelerdir, sorularına cevap arıyorlar. İşte Ela ismiyle alakalı tüm merak edilenler…

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Ela isminin anlamı nedir?

1. Uzlaştırıcı, arabulucu, bir işi birlikte yapan

2. Cennet / şam ya da yemende bulunduğu ileri sürülen eski ünlü bahçe

3. Arapçada (e lâ ) “değil mi, (öyle) değil mi” gibi bir ek anlamsızdır.

4. Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi


Cinsiyeti: Kız

Kökeni: Farsça

Söylenişi: elâ:


Ela ne demek?

Bu kısımda Ela isminin sözlük anlamını üç farklı sözlükten inceleyebilirsiniz.

Gözde sarıya çalan kestane rengi

Bu renkte olan.

Yerel Türkçe'deki anlamı

Öyle


Ela isminin özellikleri

Alımlı, eğlenceli, çekici ve herkesle dost olan tiplerdir. İnsanların kalbini anında kazanırlar. Her ne kadar samimi gözükseler de çok da fazla samimi değillerdir. Zaman zaman düşünceleri değişebilir sabit fikirli değillerdir. Bazen çok muhabbetçi bazen de kalp kırabilirler.


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