Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’da yeni sezon heyecanı başladı. İlk fragmanın yayınlanmasının ardından Arka Sokaklar kadrosuna yeni isimlerin de dahil edildiği duyuruldu. Bu isimlerden biri de Ela Yörüklü. Peki, Ela Yörüklü kimdir? Ela Yörüklü kaç yaşında ve nereli?

ELA YÖRÜKLÜ KİMDİR?

Ela Yörüklü aslen Bursa’lıdır, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde okudu. Ela Yörüklü 2017 Best Model Of Turkey 2.si oldu. Akademi 35 buçuk Altan Gördüm’den oyunculuk eğitimi aldı.