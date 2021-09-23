Elazığ’da geçen yıl 24 Ocak’ta 6,8 büyüklüğündeki depremde Kızılay Mahallesi’nde ağır hasar gören bir binanın yanında yapılan çalışmada tarihi bir yapı olabileceği düşünülen alan tespit edildi. Elazığ Müze Müdürlüğü, bölgede çalışma yapmak için alanı koruma altına aldı. Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç, gazetecilere yaptığı açılamada, yapının Kızılay Mahallesi’nde kentsel dönüşüm yapıldığı sırada fark edildiğini söyledi. Geçen mayıs ayında yapıyı koruma altına alarak gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını aktaran Kılınç, yapının daha önce bilinen bir yapı yada tescilli bir yapı olmadığını ifade etti.

Yapı ile ilgili gerekli raporları hazırladıklarını anlatan Kılınç, şöyle konuştu: "Raporlarımızı düzenledik. Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğüne gerekli çalışmaları yapabilmek için ödenek için gönderdik. Kazı izni için de Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna yazılarımızı yazdık. Yapılan toplantılarda yerin önemli bir yer olduğunu yapının Osmanlı dönemi bir yapı olduğunu söyledik.

Burasının ne olduğunu anlayabilmemiz için anlaşılması için koruma kurulundan buraya bir temizlik ve sondaj kazısı kararı çıktı. Bu karardan sonra bakanlığımızdan da ödenek talebinde bulunulduk. Bu ödenekler doğrultusunda yaklaşık 15 gündür bu alanda kazı çalışmalarımızı başlattık."

Çalışmaların devam ettiğini belirten Kılınç, alanın tamamını boşaltarak tescilleyip kültür varlığı olarak kayıt altına almayı planladıklarını aktardı. Alanda yapılan çalışmalar sonucunda yapının ne olduğunun ortaya çıkacağını dile getiren Kılınç, "Yaklaşık 4 metre indik. Halen tam zemine ulaşamadık. Burayla ilgili çalışmalarımızı tamamladıktan sonra buranın ne olduğunu yapılması gereken işlemlerin ne olacağını planlayacağız.

Öncelikle tescil işlemlerinden sonra burayı koruma altına alacağız. Elazığ’da turizme kazandırılması gereken çok yapı var. Gerek dini yapılar gerek askeri, mimari yapılar var. Buda onlardan biri olur. Bütçe olanakları doğrultusunda tabi ki turizme de kazandırılması hedefleniyor." diye konuştu.

AA