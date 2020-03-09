Türkiye Elazığ depremini bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı: Adalar fayı çatırdıyor

Elazığ depremini bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı: Adalar fayı çatırdıyor

Türkiye

Elazığ depremini bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı: Adalar fayı çatırdıyor

Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Görür, "Deprem Adaların güneyinden geçen fay üzerinde veya yakınında oldu. Burası KAF’ın 1999 İzmit depreminde kırılıp Marmara’da en son durduğu yere yakın. Eğer bu deprem geçekten bu fay üzerinde ise Adalar fayı da Güney Doğu ucundan çatırdıyor demektir." dedi.

09 Mart 2020, Pazartesi 10:00 Son Güncelleme:
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Merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kuvvetli hissedilen deprem Yalovalıları sokaklara döktü. Yalova’da yaşanan deprem korku ve paniğe neden olurken herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi. Depremle ilgili Naci Görür, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Naci Görür yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Saat 07.21'de Yalova açıklarında olan 4 büyüklüğünde deprem olasılıkla Adaların güneyinden geçen fay zonu üzerinde veya yakınında oldu. Depremin yeri ilginç. Burası KAF’ın 1999 İzmit depreminde kırılıp Marmara’da en son durduğu yere yakın. Biliyorsunuz, Adaların güneyindeki fay da kilitli ve stres biriktiriyor. Eğer bu deprem geçekten bu fay üzerinde ise Adalar fayı da GD ucundan çatırdıyor demektir.

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