Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Fransız - Alman ortak yapımı Cougar tipi helikopter, dün saat 13.55’te Bingöl’den Tatvan’a gitmek için kalktı. Helikopterle saat 14.25’te irtibat kesildi. Bölgeye İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopterin yanı sıra komando timleri de sevk edildi. Tatvan’ın Çekmece köyü yakınlarında helikoptere ulaşıldığında 9 askerin şehit olduğu tespit edildi. 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da kazada şehit oldu. 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerden ikisi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak’ın tedavileri ise sürüyor.

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KAHRAMANLAR İÇİN TÖREN

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Şehitlerimiz için Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen törende şehitlerin özgeçmişleri okundu. Daha sonra şehitlerimiz için dualar okundu. Tören sonrası şehitlerin acılı aileleri gözyaşı döktü.







