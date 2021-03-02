Türkiye Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 adet konut satışa sunuluyor

Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 adet konut satışa sunuluyor

Türkiye

Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 adet konut satışa sunuluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Elazığ'da 115 konutu satılığa çıkardı. İşte detaylar.

02 Mart 2021, Salı 18:29 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 konut satışa çıkarılıyor.

Başvurular tüm T. Halk Bankası A.Ş. Şubeleri ve E-Devlet üzerinden yapılabilir.

188 bin 916 TL ile 349 bin 818 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılan konutlarla ilgili daha fazla detaylı bilgiye ilan sayfasından ulaşabilirsiniz.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


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