Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.30’da 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 15,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

14 dakika sonra bir deprem daha

Elazığ Sivrice'de 14 dakika arayla bir deprem daha oldu. AFAD 19.44'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli ise büyüklüğü 4.6 olarak açıkladı.

2 dakika sonra yine sallandı

Kandilli ve AFAD 2 dakika sonra bir daha meydana geldiğini duyurdu. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.5 AFAD ise 4.1 olarak açıkladı.