Elazığ stadyumunda korkutan yangın!
Elazığ’da yapımı süren Atatürk Stadyumu'nda yangın çıktı. Kentin üzerini dumanlar kaplarken, çok sayıda ekip sevk edildi.
02 Ocak 2022, Pazar 17:11 Son Güncelleme:
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Elazığ'ın Merkez Sürsürü Mahallesi'nde bulunan ve yapımı süren Atatürk Stadyumu'nun dış cephe yalıtımında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi.
Kentin üzerini dumanlar kaplarken, itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği bildirildi.
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