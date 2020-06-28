Türkiye Elazığ Valiliği'nden karantina açıklaması

Elazığ Valiliği'nden karantina açıklaması

Türkiye

Elazığ Valiliği'nden karantina açıklaması

Elazığ Valiliği, Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesinde 5 binanın karantina altına alındığını açıkladı.

28 Haziran 2020, Pazar 20:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, geçtiğimiz hafta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kaldı. Görevden alınan Polat'ın Covid-19 testi ise pozitif çıktı. Bunun üzerine bugün beldede görevden alınan Polat'la temaslı kişilerin olduğu 5 adres tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesinde bir pozitif Covid-19 vakası görülmesi üzerine tedbir amaçlı 5 adreste geçici karantina süreci başlatılmış olup, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı filyasyon ekipleri tarafından sahada çalışma başlatılmıştır" denildi.

ELAZIĞ (İHA)


İlgili Haberler
HDP'li 3 vekil corona virüse yakalandıCorona virüs test ücreti belli oldu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Pandemi sürecinde Gaziantep farkı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Uzun aradan sonra HDP ziyareti...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER EGM duyurdu: 22 bin 217 kişiye cezai işlem uygulandı