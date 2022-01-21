Türkiye Elazığ Valiliği'nde deprem açıklaması

Elazığ Valiliği'nde deprem açıklaması

Türkiye

Elazığ Valiliği'nde deprem açıklaması

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21 Ocak 2022, Cuma 20:11 Son Güncelleme:
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 19.39’da merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem il merkezinden de hafif olarak hissedildi. Depremde herhangi bir hasar olup olmadığı araştırılıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliği, meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini ve tarama işlemlerinin sürdürdüğünü bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.39’da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem sonrası Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

DHA

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