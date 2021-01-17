Bir süredir depremlerin devam ettiği Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yeni bir deprem daha yaşandı. Saat 12:24'te 4.1 büyüklüğünde deprem oluştu. AFAD'ın verilerine göre deprem 17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İzmir ve Çanakkale'de de deprem oldu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 11.00'de İzmir'in Çeşme açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Çanakkale'nin açıklarında da saat 11:07'de 3.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

"Olumsuzluk bulunmamaktadır"

Elazığ Valisi kentte meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Vali Erkaya Yırık, "Saat 12.24' te, Elazığ Merkezli olarak, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun ! Allah ülkemizi ve milletimizi korusun..." ifadelerine yer verdi.

"Endişe yok, geçmiş olsun"

Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Arkadaşlar, Elazığ-Sivrice/Kavallı'da küçük bir deprem oldu (3,7). Bu bölgede yakın bir geçmişte Kavaktepe ve Kalaba yörelerinde de küçük depremler olmuştu. Bütün bunlar Ocak 2020 büyük depreminin sonuçları (artçıları), endişe yok, geçmiş olsun, sevgiler (ryesim)" ifadelerine yer verdi.







