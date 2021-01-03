Türkiye Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı bölgede saat 16.30'da da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

03 Ocak 2021, Pazar 16:57 Son Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana geldiği bildirildi. 4.3 büyüklüğündeki deprem saat 17.17'de olurken depremin derinliği ise 5.0 km. olarak açıklandı.

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AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Sivrice'de meydana gelen depremin derinliği ise AFAD verilerine göre; 8.50 km. olarak açıklandı.

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