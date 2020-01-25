Elazığ'da 5 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Elazığ’daki 6.8’lik depremde yıkılan binanın enkazında çalışma yapan ekipler 24 saat sonunda 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtardı.

25 Ocak 2020, Cumartesi 21:58 Son Güncelleme:
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Elazığ'da 5 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışma başlattı. Mustafa Paşa Mahallesi’nde yıkılan bir binada çalışma yapan ekipler, 5 yaşındaki kıza ulaştı.


Küçük kız 24 saat sonra beton yığının arasında oluşturulan tünelden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan küçük kız hastaneye kaldırıldı.

İHA


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