Elazığ'da 5 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Elazığ'da 5 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarıldı Elazığ’daki 6.8’lik depremde yıkılan binanın enkazında çalışma yapan ekipler 24 saat sonunda 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtardı.