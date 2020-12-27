Elazığ merkezde saat 09.37'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı. AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıklarken Kandilli ise depremi 5.6 olarak duyurdu.

Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz' dedi.

Elazığ Valisi ve Belediye Başkanı'ndan açıklama

CNN TÜRK yayınına bağlanan Elazığ Valisi Erkaya Yırık ilk tespitlere göre olumsuzlukların olmadığını söyledi. Yırık, 'Şu ana kadar ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmada onlara ulaşan olumsuz bir tespit yok. Olumsuz bir tespit olmamakla birlikte ekiplerimizi taramalarını sürüdürüyorlar. Herhangi bir tespit halinde bu durum vatandaşlarımızla paylaşılacak. Bize dünkü depremin ardından uyarı şeklinde bir bilgi yoktu ama burası 24 Ocak’taki depremin ardından hareketli bir bölge. Devletimizin o depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem sırasında arkadaşlarımız AFAD, jandarma, UMKE takiplerini sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir kayıt yok. Bir tespit vuku bulursa kamuoyu ile paylaşacağız.' dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da, tedbir amaçlı bölgeye ekiplerin sevk edildiğini belirterek, 'Kriz masasında tarama yapıyoruz, olumsuzluk yok' dedi.







