Elazığ'da 800 kilo kaçak balık ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak olarak avlanan 800 kilogram balık ele geçirildi

12 Mayıs 2019, Pazar 13:11
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Elazığ'da 800 kilo kaçak balık ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, uygulama gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Diyarbakır güzergahında durdurulan bir kamyonette Keban Baraj Gölünden kaçak olarak yakalandığı belirlenen 800 kilogram sazan ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı. 

Ele geçirilen balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

İHA

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