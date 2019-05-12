İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, uygulama gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Diyarbakır güzergahında durdurulan bir kamyonette Keban Baraj Gölünden kaçak olarak yakalandığı belirlenen 800 kilogram sazan ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı.

Ele geçirilen balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İHA