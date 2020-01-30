Türkiye Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina yıkılacak

Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina yıkılacak

Türkiye

Elazığ'da ağır hasarlı 72 bina yıkılacak

Elazığ'da acil yıkılması kararlaştırılan ağır hasarlı 72 binanın mühürlenmesi için Elazığ Belediyesi'ne yazı gönderildi.

30 Ocak 2020, Perşembe 21:31 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 6,8 şiddetindeki depremin ardından bini aşkın personelin katılımıyla oluşturulan hasar tespit komisyonları çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bu kapsamda ağır hasarlı olduğu belirlenen 72 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı.

Söz konusu binaların mühürlenmesi de bir yazıyla Elazığ Belediyesi'ne bildirildi.

#olayıngeçmişi

Elazığ'da, 24 Ocak 2020 günü merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 24 Ocak Cuma saat 20.55'te meydana gelen depremde, 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1.607 kişi de yaralanmıştı.

AA


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