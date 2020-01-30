Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 6,8 şiddetindeki depremin ardından bini aşkın personelin katılımıyla oluşturulan hasar tespit komisyonları çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bu kapsamda ağır hasarlı olduğu belirlenen 72 binanın acil yıkılması kararlaştırıldı.

Söz konusu binaların mühürlenmesi de bir yazıyla Elazığ Belediyesi'ne bildirildi.

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Elazığ'da, 24 Ocak 2020 günü merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 24 Ocak Cuma saat 20.55'te meydana gelen depremde, 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1.607 kişi de yaralanmıştı.

AA



