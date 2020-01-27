Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazda devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Geçtiğimiz cuma akşamı saat 20.55’te Elazığ ili Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 21 deprem meydana geldi vetoplam 948 artçı deprem kaydedildi. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetti.

36 bina acil yıkılacak

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; 4 bin 843 binadaki hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Bu binalardan 205’inin yıkıldığı, 1434’ünün ağır hasar aldığı, 150’sinin orta ve 1447’sinin az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılması gereken 36 bina bulunuyor.

41 bin lira ödenecek

Bakan Soylu "Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek. Köy evleri için 16 bin lira destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

30 bin ton kömür ulaştırılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in talimatıyla 30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'ya ulaştırılacak. Deprem bölgesinde afetzedelere AFAD dağıtımı gerçekleştirecek.

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