Elazığ'da artçı depremler devam ediyor
Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı depremler sürüyor. Bölgede son saatlerde 200'den fazla artçı sarsıntı meydan geldi.
Dün akşam Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.55'te meydana gelen depremin ardından yurdun pek çok noktasından arama, kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Yaşanan deprem sonrasında 200'den fazla artçı sarsıntı yaşandı ve artçılar bu sabah da devam etti.
Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından en son gerçekleşen depremler şu şekilde paylaşıldı:
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1220993720662790144
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1220953202369204224
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1220948170194268161
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1220938354734391296
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1220934076363952128