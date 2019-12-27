AFAD verilerine göre saat 10:02'de merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin Malatya, Elazığ, Diyarbakır gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

Elazığ'ın Sivrici ilçesinde, Richter ölçeğine göre, saat 10.02'de meydana gelen 4.9'luk depremin ardından saat 10.09'da 2.6, saat 10.11'de 3.8, saat 10.16'da 1.7 ve saat 10.23'te 3.5 büyüklüğünde 4 deprem daha oldu. Depremler, yerin 7,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Elazığ'da deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Uzmanlardan önemli açıklama

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy konu hakkında, "Birkaç yıl önce bu bölgede yine depremler olmuştu. Yakınında Doğu Anadolu fayı var. Burada yine büyük depremler oluşturabilecek yerler var Elazığ çevresinde. Zaten Hazar Gölü'nün oradan da geçiyor. Bu depremler normal. Çünkü kırılmamış pek çok bölge var. Dolayısıyla bunlar çok olağan, beklenmedik depremler değil.

Depremlerin sonrası gelmez diyemeyiz. Gelecek büyük depremleri önceden söyleyemiyoruz. Herhangi bir evin yıkılacağını düşünmüyoruz ama herkes hissetmiştir. Herkes sokaklardadır şu an.

Ben hep şunu tavsiye ederim. 4'ün üzerinde bir deprem olduğu zaman 1 saat dışarıda kalmalarını tavsiye ederim. Daha büyüğü gelecekse sokakta olmaları tavsiyesinde bulunurum. Ancak büyük deprem gelir demek mümkün değil" ifadelerini kullandı.



