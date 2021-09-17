Kültür & Sanat Elazığ’da bağ bozum şenliği yarın düzenleniyor

Elazığ’da bağ bozum şenliği yarın düzenleniyor

Kültür & Sanat

Elazığ’da bağ bozum şenliği yarın düzenleniyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte bağ bozumu festivalleri de başladı. Farklı bölgelerde üzüm bağları sırayla toplanmaya başladı. Elazığ bağ bozumu şenliği ise yarın sanatçıları ve konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek. Şenlikte üzüm hasadı, söyleşiler ve dinletiler gerçekleştirilecek.

17 Eylül 2021, Cuma 17:49 Son Güncelleme:
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Hayattaki en güzel anları ve durumları kutlamak, asırlardır gelen bir kültürün parçasıdır. Osmanlı’da baharın gelişini, düğünleri, doğumları ve zaferleri kutlamak; sosyal hayatı zenginleştiren ve bereketlendiren faaliyetler olarak bilinirdi. Günümüzde de canlılığını devam ettiren bu sevinçli günler; insanları bir araya getirmektedir ve birlik duygusunu tazeler.

Bağ bozumu üzüme duyulan bir saygının neşeye ve şenliğe dönüşmüş halidir. Üzümlerin toplanma zamanına verilen isimdir. Bütün yıl boyunca emek verilen üzüm ağaçları, yılda bir kere meyvesini verecek ve üreticilerin gelir kaynağı olacaktır. Bu sebeple, bu dönem çiftçiler için kutsal ve değerli sayılmaktadır.

Bağ bozumu anlamı, üzüm bağlarının üzümsüz kaldığı dönem demektir. Ülkemizde bağ bozumu mevsimi her yerde sonbahar olsa da, üzümlerin toplanma günleri aynı değildir. 

ELAZIĞ BAĞ BOZUIMU FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR

Elazığ’ın, Dersim sınırındaki üç köyün bir araya gelerek kurduğu Koruk, Dambüyük ve Esenkent Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ekolojik farkındalık yaratmak amacıyla yarın bağ bozum şenliği düzenliyor.

Şenliğe Dersim Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu da katılacak.

Şenlikte Metin Kahraman, Grup Çağdaş ve Zeynep Kılıç gibi sanatçılar da yer alacak.

Hatay Vakıflı Köyü Kooperatifi‘nden Bedros Kehyeoğlu, Ovacık Doğal Kooperatifi‘nden Deniz Çakan, Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği‘nden İlhan Koçulu ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Zuhal Okuyan‘ın da yer aldığı söyleşiler gerçekleşecek.


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