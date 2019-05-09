Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Karakoçan ilçesinde bir markette yaşanmıştı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 6 yaşındaki M.Ü.K., alışveriş yaparak kasaya gelen ve ilçede yerel ses sanatçısı olan 39 yaşındaki M.E.’ye "Sen erkek misin kadın mısın" diye sormasına üzerine fiziki şiddete maruz kalmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından M.E. açıklamada bulundu.

"FİZİĞİM VE DIŞ GÖRÜNÜŞÜMLE İLGİLİ HAKARET ETTİ"

M.E. açıklamasında "6 Mayıs ramazanın ilk günü orucumu açtıktan sonra bir yakınıma ait taziyeye katılmak üzereyken taziye evinin ihtiyaçlarını gidermek üzere bir markete girdim. Kasaya geldiğimde 6-7 yaşlarında bir erkek çocuğu bana sözlü olarak taciz ve hakaretlerde bulundu. Birkaç defa uyarmama rağmen aynı şekilde dış görünüşüm ve fiziğimle ilgili taciz ve hakaretlerine devam etti. Çocuğun ailesinin yanında olmadığını görünce korkutmak amacıyla yaklaştığımda hakaretlerinin dozunu artırdı. Ben de fiziki olarak müdahalede bulundum. Sadece yakasını tutarak kaldırdım ve yere bıraktım" dedi.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Herhangi darbedici fiziksel müdahalesi olmadığını iddia eden M.E., "İnsanların tarafıma yaptıkları sözlü linç girişimi yüzünden bütün hayatım alt üst oldu. Olayın aslını bilmeden yargılama yapılmamalıdır. Yaptıklarım tabi ki doğru değildir ve kabul edilmez. Son günlerde yaşadığım üzüntülerden dolayı bir anlık öfke ile hareket ettim. Öncelikle çocuğumuzdan, ailesinden ve tüm kamuoyundan özür diliyorum" diye konuştu. (İHA)

İşte marketteki o anlar: