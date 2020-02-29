AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.29'da meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice olarak açıklandı.

Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

andili Rasathanesi de Elazığ depremini 4.6 olarak bildirdi. Depremin derinliğini ise Kandilli 3.6 kilometre olarak ölçtü.

Deprem kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi, insanlar sokağa çıktı.





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