Türkiye Elazığ'da deprem

Elazığ'da deprem

Türkiye

Elazığ'da deprem

Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

29 Şubat 2020, Cumartesi 15:41 Son Güncelleme:
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AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.29'da meydana gelen depremin merkez üssü Sivrice olarak açıklandı. 

Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

andili Rasathanesi de Elazığ depremini 4.6 olarak bildirdi. Depremin derinliğini ise Kandilli 3.6 kilometre olarak ölçtü.

Deprem kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi, insanlar sokağa çıktı.


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