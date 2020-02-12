Türkiye Elazığ'da deprem oldu

Elazığ'da deprem oldu

Türkiye

Elazığ'da deprem oldu

Elazığ'da 24 Ocak günü meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD, Elazığ'da merkez üssü Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

12 Şubat 2020, Çarşamba 13:13 Son Güncelleme:
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AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre Elazığ'da merkez üssü Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saat 12.35'te meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu bildirildi. 

Kandilli Rasathanesi'nin ve Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği bilgilere göre ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. 

Bugün yaşanan deprem, Elazığ'da 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen 6.8'lik depremle aynı noktada gerçekleşti. 


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