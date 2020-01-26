AFAD'dan yapılan açıklamada, başkanlık tarafından bölgeye 9 bin 545 çadır gönderildiği, ihtiyaç duyulan diğer gıda ve yaşam malzemelerinin de depremzedelere ulaştırıldığı belirtildi. Depremden sonra meydana gelen toplam artçı sayısının 599 olduğu kaydedilen açıklamada, 1556 kişinin hastanelere başvurduğu aktarıldı. Daha önce yapılan açıklamada, 31 kişinin hayatını kaybettiği, enkazdan sağ kurtarılanların sayısının ise 45'e yükseldiği bildirilmişti.





Yurdun doğusunu vuran depremin ardından yıkımların meydana geldiği Elazığ ve Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Doğu Anadolu fayında yaşanan depremin ardından Elazığ ve Malatya'da birçok ev yıkıldı. Facianın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı... Bölgeden gelen son fotoğraflar dehşete düşürdü.





Elazığ'da merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde deprem nedeniyle çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.









Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.





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