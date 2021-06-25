Türkiye Elazığ'da düğün feci olay! 3 ölü, 12 yaralı...

Elazığ'da düğün feci olay! 3 ölü, 12 yaralı...

Türkiye

Elazığ'da düğün feci olay! 3 ölü, 12 yaralı...

Elazığ'da, düğüne gidenleri taşıyan minibüs, kamyona arkadan çarptı. İkiye bölünen minibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

25 Haziran 2021, Cuma 10:18 Son Güncelleme:
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Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kars'a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel yönetimindeki 46 ADM 072 plakalı minibüs, aynı yöne giden Derviş Ataman yönetimindeki 44 BJ 133 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs ikiye bölündü. Minibüsün bir parçası kamyonun kasasının arka kısmında kaldı. Kazada, minibüsteki 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri ise otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna kondu.

Ahmet ÇÖTELİ/DHA

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